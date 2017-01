'Veel moslims in Nederland leven in angst'

Edwin Bakker, als hoogleraar terrorismestudies verbonden aan de Universiteit van Leiden, raadt bovendien aan voorzichtig te zijn met overhaaste conclusies na het voorval in Quebec. ,,Is dit überhaupt terrorisme?", vraagt hij zich af. ,,Het kan ook een afrekening zijn of een interne vete. Totdat daar meer over bekend is, is voorzichtigheid geboden."



Wat het motief ook is, volgens Bakker maakt het moslims hoe dan ook dubbel kwetsbaar. ,,Van welke kant het ook komt, het zorgt wel voor angst. Moslims voelen zich doelwit. Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven met elkaar. Door openheid en vertrouwen kun je voorkomen dat je op het laatste moment in moet grijpen. Het is niet alleen aan de AIVD en de politie om hier iets aan te doen, maar ook aan de moskeeën zelf. Dat begint al met het melden van spanningen."



Dijk hoopt vooral dat de verkiezingen van maart verandering brengen in de huidige situatie. ,,Maar ik vrees dat het tegengeluid in de politiek daar momenteel te versplinterd voor is", zegt ze. ,,We staan aan het begin van een moeilijke periode, die lijkt op een copy-paste van de jaren '30. Ik ben bang dat er een climax nodig is voordat we wakker worden geschud. Terrorisme is breed en ook niet selectief. Ik denk dat het alleen maar meer zal worden."