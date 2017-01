Veel fans bij eerste marathon op natuurijs, Van der Geest pakt titel

Eind goed al goed dus, maar spannend was het wel. Het ijs moest overal op de baan minimaal drie centimeter dik zijn. Gelukkig zat het weer mee: in Noordlaren vroor het vannacht 8.5 graden. Goede omstandigheden dus voor een perfecte ijsvloer.



De ijsmeester is niet de enige die er zin in heeft. In Noordlaren was het vandaag al vroeg druk met enthousiaste schaatssupporters. Koud is het wel: de gevoelstemperatuur in Noordlaren is op dit moment rond de -8.