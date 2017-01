'Veel indoor speelparadijzen onveilig'

Op tien locaties zijn speeltoestellen buiten gebruik gesteld en boetes opgelegd omdat mankementen bij een hercontrole niet verholpen bleken te zijn. In totaal zijn 37 van de ongeveer 150 indoor speeltuinen afgelopen jaar gecontroleerd. De inspectiedienst is geschrokken van de resultaten, zegt Marijn Colijn, programmacoördinator productveiligheid van de NVWA. ,,Ons doel was om in 2016 zeventig locaties te controleren. Daar zijn we bij lange na niet aan toegekomen omdat bij de bezochte speelhallen zoveel mis bleek.''



De NVWA heeft het toezicht op indoor speelparadijzen aangescherpt na een aantal ernstige incidenten. Begin vorig jaar overleed een 4-jarig jongetje uit Grootebroek na een val van een opblaasbaar speeltoestel. Dat toestel bleek geen veiligheidskeuring te hebben en stond verkeerd opgesteld. Het jongetje viel van vier meter hoogte met zijn hoofd op het beton.



Bij kinderen zijn de overdekte speeltuinen met trampolines, ballenbakken en met elkaar verbonden klim- en klautertoestellen razend populair. De uitdagende speeltoestellen, waar grote groepen kinderen tegelijk gebruik van maken, brengen echter ook risico's met zich mee, waarschuwt de NVWA. ,,Niet voor niets vereist de wet dat dergelijke speeltoestellen een veiligheidskeuring ondergaan.



In driekwart van de bezochte locaties troffen we speeltoestellen zonder veiligheidscertificaat.'' In ruim de helft van de locaties constateerden de inspecteurs bovendien technische mankementen. Die zijn volgens Colijn vaak het gevolg van gebrekkig onderhoud. ,, 'Denk aan gescheurde vangnetten waardoor de mazen te groot worden, zodat kinderen er doorheen kunnen schieten of er met hun hoofd achter blijven hangen.''



De NVWA publiceert vandaag een lijst met de inspectieresultaten per speellocatie. Omdat nog lang niet alle indoor speeltuinen zijn onderzocht, roept de overheidsinstantie ouders op hun ogen open te houden. ,,Als ze gebreken signaleren, kunnen ze die bij ons melden. Dat helpt ons bepalen welke speellocaties prioriteit krijgen bij onze vervolginspecties.''



Monkey Town en Ballorig, de grootste speelparadijsketens, laten beide weten er 'alles' aan te doen de veiligheid te waarborgen. Zo hebben ze monteurs in dienst die de vestigingen controleren en gebreken verhelpen.