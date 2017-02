Veel kritiek op LED-verkeerslicht voor 'Smombies'

Verkeersdeskundige Max van Kelegom is duidelijk in zijn oordeel. Totale onzin, zegt de man die bij de ANWB actief was als belangenbehartiger op het gebied van verkeer en vervoer. ,,In ons land zijn 750.000 mensen kleurenblind. Bovendien heb ik niet de indruk dat smartphonegebruikers beseffen wat er op de grond gebeurt. Zo'n lijn herkennen ze niet."



We hebben het over de +Lichtlijn, verzonken in de stoep bij het zebrapad. Groen als je mag oversteken, rood als dat niet mag. De rood-groene-streep van ledverlichting is bedacht door HIG Traffic Systems in Bodegraven. Die plaats heeft dinsdag dan ook de primeur: eerst de stoep, later mogelijk fietspaden. ,,Het toepassen van ledverlichting in het verkeer is iets dat al langer bestaat", zegt Mark Hofman van HIG.



,,We weten dat het aantal fietsers in Nederland heel snel groeit, maar dat ook het gebruik van een smartphone in het verkeer toeneemt. Je ziet dat fietsers en voetgangers die verdiept zijn in hun telefoon zo de weg oversteken." De streep op de stoep moet ervoor zorgen dat mensen die omlaag naar hun scherm turen, toch veilig kunnen oversteken.