Veel steun voor actievoerende leraren

'Britten zeggen vissersverdrag eenzijdig op'

9:18 De Britse regering zegt het vissersakkoord eenzijdig op. Het akkoord regelt dat deelnemende landen in elkaars wateren mogen vissen. Milieu-staatssecretaris Michael Gove stelt volgens de BBC dat het beëindigen van de overeenkomst de eerste stap is om zeggenschap over eigen water terug te krijgen.