'Veel te verbeteren bij signalering kindermishandeling'

De code helpt zorgverleners bij het zo vroeg mogelijk signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat moet dan in principe tot een adequate aanpak en verwijzing leiden. De inspectie ziet nu echter dat de meldcode nog niet optimaal is ingeburgerd bij hulpverleners en ze beter moet worden toegepast.

Verbeteren

De inspectie gaat nu per sector bekijken op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden en of dat ook gebeurt. Daarnaast roept men alle betrokken partijen op professioneler om te gaan met de problematiek.

Het basismodel van de meldcode kent vijf verplichte stappen: in kaart brengen van signalen, overleggen met een collega, gesprek met de betrokkene(n), beoordelen van geweld en ten slotte beslissen over zelf hulp organiseren of alarm slaan.