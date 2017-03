Veel vertraging door kapotte treinen

Van Gogh-rover: Ik dook onder bij Patrick Kluivert

3:00 De inbreker die in 2002 twee Van Gogh-schilderijen stal, heeft ondergedoken gezeten bij Patrick Kluivert in Barcelona. Dat is althans het verhaal van Octave Durham, alias Okkie, in de speciale Brandpunt-documentaire die vanavond wordt uitgezonden.