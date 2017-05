Veelvraat Maya zorgt voor vistekort in zeehondencrèche

De 100 kilo wegende, zieke vrouwtjeszeehond die anderhalve week geleden door zes volwassenen van het strand van het Zeeuwse Breskens werd gehaald, is een attractie in de opvang langs het Haringvliet. Ze oogt door haar omvang niet alleen imposant, maar eet ook nog eens als een bootwerker.

,,We geven Maya, zoals we haar hebben genoemd, tien procent van haar lichaamsgewicht. Dat voeren we nog deze week op naar 15 tot 20 kilo vis’’, vertelt bedrijfsleider Karola van der Velde van A Seal. De zeehond die ondervoed en met ernstige oogproblemen binnenkwam, moet namelijk eerst flink aansterken voor ze terug mag de Noordzee in.

Doneren

Normaliter vangt de crèche vooral jonge zeehondjes op die een paar kilo vis eten. ,,Het gaat dus nu extra snel met onze visvoorraad. De kosten lopen flink op’’, zegt Van der Velde. Omdat de vrijwilligersorganisatie van giften, sponsorsteun en bijdragen uit de adoptie van zeehonden bestaat, is bezoekers, sympathisanten en andere mensen gevraagd voor vijftien euro een emmertje vis te doneren. De eerste personen hebben dat al gedaan en A Seal hoopt stiekem dat hun aantal tot boven de honderd stijgt. ,,Dan gaat Maya ons niet in de problemen brengen.’’

Blind

Naast vis geeft de opvang haar ook medicatie. Die lijkt aan te slaan. ,,Ik ben redelijk positief’’, zegt de bedrijfsleider. Of de oogproblemen nog goed komen, is volgens haar nog maar de vraag. ,,We weten dat ze ook blind in het water kan leven. Zeehonden zoeken hun eten vooral met hun snorharen. Maar we doen er alles aan om haar helemaal op te lappen.’’