Velsertunnel feestelijk geopend ondanks storingen

Na een maanden durende renovatie kon het verkeer vanmorgen vroeg vanaf 05.00 uur weer door de tunnel. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat maakten automobilisten daar in de ochtendspits meteen weer gretig gebruik van. ,,Ze hebben er negen maanden lang geen gebruik van kunnen maken. We merken aan alle reacties dat mensen heel blij zijn dat de tunnel weer beschikbaar is.''



Op de openingsdag werden tunnelbuizen volgens Rijkswaterstaat tot pakweg 13.00 uur zeven keer kort afgesloten na meldingen over te hoge vrachtwagens die de tunnel in dreigden te rijden. Na korte onderbrekingen kon het verkeer weer doorrijden. De doorrijhoogte van de tunnel is tijdens de renovatie juist met 12 centimeter verhoogd omdat de verbinding, van alle tunnels in Nederland, het vaakst werd afgesloten omdat er te hoge trucks inreden.