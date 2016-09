Verdachte aangehouden voor vuurwerkbom in Pannerden

De explosie blies een ruit aan diggelen en het dak van de carport werd vernield. Bij het huis werd na de explosie een brief gevonden met racistische teksten: 'Blank is beter!!! Allochtonen moeten weg hier!! Dit is nog maar het begin'. Daarbij zat ook een foto van Wilders.



De buurt reageerde destijds geschokt en gaf steun aan het getroffen gezin met een bloemenzee bij het huis. Ook waarnemend burgemeester Ella Schadd van de gemeente Rijnwaarden was geraakt. ,,Die vrouw is met haar zeven kinderen uit Somalië gevlucht voor het oorlogsgeweld in dat land en wordt in het veilige Nederland belaagd door zo'n daad. Dat dit nou hier gebeurt, had ik nooit gedacht.''



Sporenonderzoek

De politie deed uitgebreid onderzoek naar de ontploffing en installeerde uit voorzorg een camera bij de woning. Tijdens het sporenonderzoek kwam de naam van de verdachte naar voren, zo laat de politie vandaag weten.