Verdachte bekent Nederlandse agent op Bonaire vermoord te hebben

Update Automobilist (65) uit Bergeijk schept Vlaamse fietssters: twee doden, een in levensgevaar

15 mei De automobilist die vanmiddag in het Vlaamse Kasterlee is ingereden op twaalf fietsende vrouwen is een 65-jarige man, vermoedelijk uit Bergeijk. Dat meldt de politie van de regio Turnhout. Bij het ongeval op de Turnhoutsebaan (N19) kwamen twee vrouwen van 65 en 76 jaar om het leven. Een 76-jarige vrouw verkeert in levensgevaar, drie anderen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis.