Verdachte schietpartij Thialf-stadion aangehouden

De aanhouding vond gisteren plaats in de omgeving van Barcelona. De verdachte is een zakenman, die zijn ingenieursbureau failliet zag gaan nadat een overname door Jonker stuk liep. De man had in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats. Wat de man in Spanje deed is niet bekend. De politie wacht op zijn uitlevering, zodat hij in Nederland gehoord en berecht kan worden.