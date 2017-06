Verdachte seksueel misbruik en doden Romy blijft langer vast

De jongen uit Lunteren is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte en Romy kenden elkaar van school. Het levenloze lichaam van Romy werd op vrijdag 2 juni gevonden in het water aan het Emelaarspad in Achterveld.

De familie van de verdachte is enorm geschrokken van wat er met Romy is gebeurd. ,,Wij zoeken net als iedereen naar antwoorden hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar dat houden we binnen de familie'', zegt een aangetrouwde neef die verder niets over de zaak kwijt wil.