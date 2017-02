Verdachte van moord op No Surrender-lid blijft vast

Het slachtoffer verbleef samen met zijn vriendin, die drie maanden zwanger was, regelmatig in een huisje op recreatiepark de Linberg. De schietpartij gebeurde pal aan het terrein van de vliegbasis Gilze-Rijen. Tijdens de zitting vertelde de officier van justitie dat een militair van de vliegbasis heeft gezien hoe de verdachte rende voor zijn leven, werd beschoten en viel. De officier van justitie spreekt van een koelbloedige liquidatie.



Volgens de officier van justitie en de rechtbank ligt er zoveel bewijs tegen De C. dat hij moet blijven vastzitten in afwachting van zijn proces. Het DNA van de verdachte zat op de nog schone spijkerbroek van Van Houten en mensen zagen zijn Audi Q5 op de moordplek. Over het motief is nog niets bekend. De C., die vandaag voor het eerst voor de rechter verscheen, heeft zich altijd beroepen op zijn zwijgrecht.



Het slachtoffer stond bekend als autodief. De C. zou actief zijn in de amfetamineproductie. Twee maanden na de moord werd hij daarom in België opgepakt.



De C., die lang gezocht werd door de politie, werd in oktober vorig jaar opgespoord en gearresteerd in Roemenië. De zaak wordt waarschijnlijk in juli inhoudelijk behandeld.