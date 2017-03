Verdwijnt webcampedo Aydin C. tien jaar achter tralies?

Behalve voor aanranding en verleiding via de webcam, wordt hij vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno. C. zou zo'n negentig alter ego's hebben gebruikt om vooral minderjarige meisjes voor de webcam uit de kleren te praten en ze daarna te chanteren.



De officier van justitie was twee weken geleden spijkerhard voor de verdachte. Ze beschreef C. als iemand die op een schokkende manier zijn eigen belang vooropstelde en levens kapotmaakte. Aydin is zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Justitie wilde hem daartoe verplichten, maar dat is niet gehonoreerd. Hij is in zijn cel gebleven.