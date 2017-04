Verkeerscontrole: man moet nog 14.000 euro aan boetes betalen

Hij werd gestopt op de Wageningselaan in Veenendaal, waar na controle het absurd hoge boetebedrag uit het systeem kwam. Waarom de man het bedrag zo hoog had laten oplopen en waarom hij überhaupt nog niet had betaald, wordt niet vermeld.



In Rhenen lag de focus op scooters en brommers. Er werden twintig (snor)scooters en brommers gecontroleerd. Er werden vijftien bekeuringen gegeven, voornamelijk voor een te hoge constructiesnelheid. De brommer met de hoogst gemeten constructiesnelheid reed 87 kilometer per uur.