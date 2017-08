Verkeerskundige: Autobezitters zijn een verwend volkje

Vakantie voorbij? Dat wordt weer aanschuiven in de file. Geen probleem, vindt verkeersplanoloog én automobilist Karel Martens van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Autobezitters zijn een verwend volkje.”

De lange rijen op de snelweg zijn juist een bewijs van het succes van het autoverkeer, stelt verkeersplanoloog Karel Martens van de Radboud Universiteit. ,,Zelfs mét een file is de auto blijkbaar een uiterst aantrekkelijk vervoermiddel. Anders sta je daar niet, toch? Blijkbaar is het openbaar vervoer langzamer, duurder, minder comfortabel. Toch is het geklaag niet van de lucht als automobilisten in een opstopping terechtkomen. Ik vraag me af of de overheid daar haar oren naar moet laten hangen."

Psychologen stellen dat files leed veroorzaken omdat automobilisten er geen controle over hebben. Daardoor ligt agressie op de loer.

,,Die agressie wekken we zelf op door continue te stellen dat file onacceptabel is. Nee, de file blijft vaak de snelste weg van A naar B. Gek genoeg zijn we gaan geloven dat het allemaal kommer en kwel is. Zelfs mensen die niet eens een auto hebben, noemen de file het grootste vervoersprobleem. Dat ze zelf zonder auto zeker twee keer zo lang onderweg zijn, of soms helemaal niet op hun bestemming kunnen komen, accepteren ze gedwee. Ondertussen horen ze elke dag de verkeersinformatie, meteen na het nieuws. Dan is het dus belangrijk. Die files schijnen een ramp te zijn!"

De schade door files voor de Nederlandse economie is jaarlijks 1,1 miljard euro. Ondernemersvereniging EVO en Transport en Logistiek Nederland noemen dat bedrag alarmerend.

,,Zulke bedragen zijn gebaseerd op studies die aantonen dat Nederlanders bereid zijn een klein bedrag te betalen als ze daarmee sneller op hun bestemming zijn. Al die kleine bedragen van al die automobilisten levert jaarlijks een enorme som geld op die wordt gepresenteerd als economische schade. Maar is dat werkelijk zo? Ja, er is wel eens een pallet te laat bij het distributiecentrum. En ja, het gebeurt wel eens dat een werknemer niet stipt op tijd achter zijn computer zit. Maar de concurrentie heeft daar toch ook last van? Er is nauwelijks onderzoek dat laat zien dat minder vertraging leidt tot meer economische groei. Toch roepen weggebruikers dat de overheid meer moet investeren in het wegennetwerk. Het werkt in Afrika, waar een nieuwe weg ondernemers in staat stelt om goedkoper te produceren en nieuwe markten te veroveren. Maar niet in Nederland, dat al een fantastische infrastructuur heeft."

Blijkbaar niet fantastisch genoeg. De roep om te investeren in asfalt blijft bestaan.

,,Autobezitters dragen wegenbelasting en brandstofaccijns af. Ze beschouwen dat als een betaling voor een dienst en als die niet aan de verwachtingen voldoet, komen ze in het verweer. Al bij een paar minuten vertraging is het de schuld van de overheid en moet het probleem met belastinggeld worden opgelost. Als dat zo is, dan moet die overheid zorgen dat iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen, niet alleen de automobilist. De staat trekt nu miljarden uit voor een groep die met gemak het land doorkruist en dus niks tekortkomt. De mensen zonder auto worden vergeten. Automobilisten zijn een verwend volkje. Trein- en busgebruikers zijn gewend voor elk beetje extra service te betalen. Maar voor de autobezitter legt de gemeente gratis een parkeerplaats aan voor je huis, de werkgever regelt een plek bij het kantoor."

De gemeente en de werkgever zullen wel moeten. Volgens de brancheverenigingen RAI en Bovag zijn de autoverkopen de afgelopen maand opnieuw fors gestegen.

,,Die auto's kunnen gewoon aanschuiven in de file en daarna tegen betaling worden geparkeerd in een garage. Niet de autobezitters hebben een probleem, maar de mensen zonder auto. Zij moeten drie keer overstappen om bij het ziekenhuis te komen en laten een doktersafspraak dus maar schieten, wat effect heeft op hun gezondheid. Zij zien hun familie en vrienden minder, wat effect heeft op hun geluk. Zij kunnen geen avondcursus volgen omdat ze dan de laatste bus naar huis niet halen en missen zo nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets kan in een rijk land als het onze. We hebben met elkaar afgesproken dat iedereen toegang moet hebben tot onderwijs en elektriciteit. We betalen de openhartoperatie voor een langdurig werkloze. Maar ons verkeer en vervoer is onrechtvaardig. Ja, het openbaar vervoer wordt gesubsidieerd, maar niemand gaat na of het echt een oplossing biedt voor mensen zonder auto."

,,Studies uit verschillende landen wijzen uit dat 5 procent van de bevolking vanwege een beperking niet in staat is om een auto te besturen. Een veel groter deel mág geen auto besturen, simpelweg omdat ze er te jong voor zijn. Dan zijn er nog de mensen die zo weinig verdienen dat zij zich geen auto of treinkaartje kunnen veroorloven. Zelf noem ik dit 'vervoersarmoede'. Het is een onzichtbaar probleem, waar veel mensen aan voorbijgaan."

Quote Die sukkels op de fiets of in de bus hebben pech, is de gedachte.

Karel Martens

,,De overheid blijft vooral de automobilist tegemoetkomen. Projectontwikkelaars bouwen megastores en bioscopen op locaties die alleen met de auto goed zijn te bereiken. Die sukkels op de fiets of in de bus hebben pech, is de gedachte. Zelfs de werkgever vindt het jouw probleem als je geen auto hebt. Maar het is een maatschappelijk probleem. Uit een onderzoek in Rotterdam bleek dat nogal wat mensen afzien van een baan omdat ze er niet kunnen komen. Ze moeten om zes uur 's ochtends beginnen of hebben een late dienst tot na middernacht. Alleen rijdt er 's nachts geen bus of metro meer. Die mensen wordt dus de mogelijkheid om te werken ontnomen. Dat is toch een veel groter leed dan een paar minuten in de file staan?''