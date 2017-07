Verkeersveiligheid is de achilleshiel van minister Schultz

Nederland raakt zijn koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijt; we zijn al gezakt van een vaste plaats in de top drie naar de negende positie op de wereldranglijst. Recent riepen maar liefst 32 organisaties de politiek op om van verkeersveiligheid zo snel mogelijk een ‘nationale prioriteit’ te maken. De urgentie is helder: verkeersongevallen zorgen iedere dag weer voor enorm veel leed en berokkenen de maatschappij 14 miljard euro schade per jaar.



De oppositie schreeuwt in de Tweede Kamer al jaren om ingrepen die de verkeersveiligheid verbeteren. Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) oordeelt hard over de inzet van verkeersminister Melanie Schultz op dat dossier. ,,Deze minister heeft de afgelopen jaren weinig gedaan aan verkeersveiligheid. Dus hebben we dit gigantische probleem vaak aangekaart. Schultz zegt dan telkens dingen als ‘Ik ben in gesprek’ of ‘Ik maak het aanhangig’, terwijl er eigenlijk helemaal niets gebeurt.”



Een klein voorbeeld: Schultz wil af van onverantwoord smartphonegebruik in het verkeer. 1850 Reis- en Nummerinformatie, een bedrijf dat zorgt dat mensen altijd bereikbaar zijn, wil daarom een app ontwikkelen die de telefoon bijna helemaal uitschakelt zodra je in de auto stapt. Het bedrijf heeft geprobeerd dit idee bij de minister aan de man te brengen. ,,Het ministerie zou hierover contact opnemen met ons. Dat is niet gebeurd. Terwijl we zo’n app zien als een maatschappelijke bijdrage”, stelt Hanne de Haan van 1850.