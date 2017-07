Verliefd en bezig met een bruiloft? Wacht nog even met trouwen

Dit is een bericht voor alle vrouwen die op dit moment tot over hun oren verliefd zijn en druk in de weer een bruiloft te organiseren. Doe het niet! Althans, wacht er nog even mee.

Hebben jullie het namelijk al gehad over huwelijkse voorwaarden? Grote kans van niet, zeker niet als je uit een Marokkaans nest komt, zoals ik. Praten over huwelijkse voorwaarden suggereert dat je je toekomstige echtgenoot niet vertrouwt, dat het je allemaal om geld te doen is, dat je er bij voorbaat van uitgaat dat het misgaat in de toekomst. Kortom: kleine kans dat het een fijn en soepel gesprek wordt.

Het gevolg is dat veel mensen in gemeenschap van goederen trouwen. Als je namelijk niks regelt bij een notaris over de verdeling van bezit binnen het huwelijk, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezit van de één voor de helft ook van de ander is. Ook als het bezit is dat vóór het huwelijk is vergaard. Niks aan de hand, zou je denken, is dat niet tenslotte een van de redenen om je in de echt te verbinden? Omdat je iemand hebt gevonden met wie je alles wílt delen?

Maar gemeenschap van goederen bepaalt ook dat de schulden van je partner voor de helft van jou zijn. Dat klinkt al een stuk minder romantisch. Tel daarbij op dat ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding en je hebt het recept voor een boel kopzorgen en financiële problemen.

De Marokkaanse roddeltamtam in mijn buurt kent elke maand wel een slachtoffer. ,,Die-en-die, dochter van die-en-die, is al weer gescheiden van haar man. Ze waren nog maar drie jaar getrouwd. Hij heeft haar met een enorme schuld opgezadeld, die zij de komende drie jaar moet aflossen met allerlei baantjes. Het arme wicht.”

Laatst kwam ik het zusje van een vriendin tegen. De ware gevonden. Op het punt om te trouwen. Of ik nog tips had. ,,Eh, hebben jullie het al gehad over huwelijkse voorwaarden?”

Nee, bloosde zij, dat kan ze echt niet maken. Ook niet nodig, herstelde zij zich snel. Ze stak een verhaal af over dat ze allebei een goede baan hebben, dat ze gaan wonen in een huurhuis en dat ze beiden geen eigen onderneming hebben.

Prima, antwoordde ik, dat klinkt inderdaad goed. ,,En weet je of hij een studieschuld heeft?”

De blos op haar wangen zwelde weer aan. Nee, verontschuldigde ze zich met een raar glimlachje op haar gezicht.

Dan heb ik de oplossing voor je, zei ik. Het enige wat je hoeft te doen, is je bruiloft plannen op een dag na 1 januari 2018. Dankzij een recent aangenomen wetswijziging wordt trouwen onder huwelijkse voorwaarden het nieuwe normaal. Wie vanaf die datum in gemeenschap van goederen wil treden met zijn of haar liefje moet daarvoor naar een notaris. De gang van zaken is dus omgedraaid.