'Vermoedelijk tien doden' door dubbele explosie in metro Sint-Petersburg

Omstreden vrijwilliger AZC Zutphen legt functie neer

11:38 De wedstrijdsecretaris van voetbalclub AZC Zutphen legt zijn functie neer. Dat meldt het bestuur van de club. De man raakte dit weekend in opspraak, nadat radioprogramma Argos onthulde dat de man in de jaren '70, '80 en '90 als tafeltennistrainer pupillen misbruikte. Hij werd hiervoor in 1997 tuchtrechtelijk veroordeeld.