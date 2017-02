Vermoedelijke daders van fataal incident in Geleen nog spoorloos

Vuurwapen en munitie gevonden in cel van tot 15 jaar veroordeelde overvaller

18:01 Bij een 28-jarige gedetineerde is vorige week in zijn cel in de gevangenis Ter Peel (gemeente Horst aan de Maas) een vuurwapen en munitie aangetroffen. De Dienst Justitiële Inrichtingen is daarnaar een intern onderzoek begonnen, meldde het Openbaar Ministerie in Den Bosch vandaag.