Vermogen van criminele organisaties gaat de hele wereld over

Het is een kat- en muisspel in elke strafzaak: waar staat het misdaadgeld gestald? In een holle wand van een woning, in virtuele bitcoins, of via een woud van bv's op de Kaaimaneilanden? ,,Criminelen hebben nu eenmaal niet de neiging hun geld op de bank te zetten", zegt Marianne Bloos, hoofd van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).



Daarom lopen op elk parket van het OM vermogenstraceerders en internationaal adviseurs rond. Zij volgen geldsporen over de hele wereld. ,,In vrijwel elke grote zaak komen we tegenwoordig in het buitenland uit", zegt Bloos.

Soms jagen politie en het OM op duizelingwekkend hoge bedragen, zoals afgelopen jaar in de Vimpelcomzaak, waarin de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova voor 144 miljoen euro aan smeergeld had aangenomen. Nederland bood het bedrijf een transactie aan van ruim 397 miljoen dollar. Dat was grotendeels een boetebedrag. Er werd voor 167,5 miljoen euro ontnomen.

Zaken als Vimpelcom zijn een zeldzaamheid. Vaak gaat het om veel kleinere vergrijpen, zoals tegen een 80-jarige vrouw uit het Limburgse Peel en Maas. Haar mantelzorgster plunderde haar rekening en zette een auto op haar naam. Schade: 20.000 euro. Het OM legde beslag, waardoor 15.000 euro terug is bij de dame. Ook is een afbetalingsregeling afgesproken.

,,De omvang van de zaak maakt ons niet uit", maakt Marianne Bloos duidelijk. ,,Het gaat om het principe dat misdaad niet mag lonen. En we pakken geld af om schade te vergoeden."

Werkelijk plukbedrag

Vorige week bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat nog geen derde van gevorderde misdaadgelden in de staatskas belandt. Staat het plukken nog in de kinderschoenen? Bloos schudt haar hoofd. ,,Met ruim 400 miljoen euro ben je de kinderschoenen wel ontgroeid. Dat onderzoek richtte zich op zaken tot 2011, toen we 50 miljoen euro per jaar binnenhaalden. Sinds die tijd hebben we grote stappen gezet. Maar er valt nog veel te verbeteren."

Als voorbeeld noemt Bloos cybercriminaliteit. ,,Dat de zichtbare criminaliteit al jarenlang daalt, wil niet zeggen dat er minder wordt gestolen. De criminaliteit verandert snel. We proberen te intensiveren op gebied van cybercrime. Daar valt nog een wereld te winnen."

Tegen de lamp dankzij Barbie

De realitysoap Enkeltje Torremolinos van Samantha, alias Barbie uit Oh Oh Cherso, heeft een veroordeelde drugshandelaar de das omgedaan.

In de serie, die vorig jaar op RTL5 werd uitgezonden, verhuizen Samantha en haar man Michael naar Torremolinos om er een feestcafé te beginnen. Een oplettende politieman herkende op beelden George D. uit De Bilt, die veroordeeld is voor de handel in verschillende soorten harddrugs.



D. procedeerde tot aan de Hoge Raad, die de zaak terugverwees. Toen hij na jaren was veroordeeld, was een afpaktraject volgens het OM niet meer mogelijk. Inmiddels zat D. in Spanje. Wel bleek de Belastingdienst nog een groot bedrag te hebben openstaan. Daarom is fiscaal beslag gelegd op zijn huis.

Louis de Leon, de advocaat van D., bevestigt dat. ,,Er is een schuld van rond de 80 tot 90.000 euro. Het verbaast me niet dat de fiscus een poging doet die schuld te incasseren."

Jake Hampel, manager van Samantha en Michael, zegt dat hem niets bekend is over mensen met een strafrechtelijk verleden. ,,Juist vanwege alle tv-afspraken hebben we daar streng op gelet. Maar je kunt niet elke cafébezoeker screenen natuurlijk."