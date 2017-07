Verplicht inenten is een kwestie van gezond verstand

Hoewel een hele reeks aan onzinverhalen door wetenschappers is ontkracht, blijven er mensen bestaan die hun kinderen niet willen vaccineren tegen ziektes als de bof en mazelen.



In Nederland voerden we ongeveer een jaar geleden deze discussie. De weigeraars konden rekenen op hoon. Ze geloven onwetenschappelijke onzin over inentingen, die zogenaamd voor autisme bij kleine kinderen zouden kunnen zorgen.



Vroeger werden de prikjes vooral geweigerd door mensen met een christelijke of antroposofische achtergrond, tegenwoordig willen de hoogopgeleide millennials ook niet meer, omdat ze onheilspellende complottheorieën hebben gelezen op een of andere hippe website over lifestyle.



Het is zelfs zover gekomen dat we in Nederland niet meer boven de gewenste vaccinatiegraad van 95 procent zitten. Er is al drie jaar een daling gaande, het debat heeft niet mogen baten. Vorige maand beloofde Edith Schippers, demissionair minister van Volksgezondheid, dat ze een onderzoek zou laten instellen naar de oorzaken, want deze ontwikkeling is zorgwekkend.



In Europa zijn afgelopen jaar vijfendertig mensen aan de mazelen overleden, waardoor meerdere landen aan de bel hebben getrokken bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).