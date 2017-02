'Verstandelijke beperkte moet meer hulp krijgen bij verkiezingen'

Vijf vragen De aftapwet: leest de AIVD straks mee in mijn mobieltje?

10:44 De geheime diensten mogen straks op grotere schaal spieden in mobieltjes en computers. De Tweede Kamer debatteert er vanmiddag over, maar er is al een meerderheid voorstander. Vijf vragen over de nieuwe wet voor de veiligheidsdiensten.