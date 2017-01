Verstappen wil geld zien van Picnic na parodiefilmpje met lookalike

Drieënhalve ton zou het bedrag zijn dat Picnic kwijt was geweest als ze de autoracer hadden betaald voor deelname aan de commercial, stellen Verstappen en co. In werkelijkheid nam niet Verstappen, maar een jonge kennis van Picnic-eigenaar Michiel Muller plaats achter het stuur. De ondernemer beschouwt het filmpje, dat eind september online kwam, als een uit de hand gelopen grap.



,,Als die jongen lacht, lijkt hij sprekend op Verstappen”, zegt Muller. ,,Daar moeten we iets mee, dacht ik toen. We hebben in de officiële webshop van Verstappen een race-pet gekocht en hebben het filmpje opgenomen. Het was helemaal niet de bedoeling groots uit te pakken. We hebben het op onze eigen facebookpagina gezet om onze bezorgers in het zonnetje te zetten. Het was beslist geen commercial.”



De korte video ging echter binnen de kortste keren viraal. De lookalike van Verstappen passeert in het filmpje een bus van supermarkt Jumbo (een belangrijke sponsor van Verstappen), om in een busje van Picnic te stappen.



Extra saillant: de publicatie kwam een dag nadat supermarktketen Jumbo een commercial met de échte Max lanceerde. Ook daarin is de populaire racer te zien als boodschappenbezorger, maar dan in zijn eigen F1-bolide. Dit filmpje is een van de kandidaten om morgenavond de Gouden Loekie voor beste commercial van 2016 in de wacht te slepen. Volgens Picnic is het puur toeval dat beide filmpjes zo kort op elkaar zaten. Jumbo gaf meteen aan wel te kunnen lachen om het speldenprikje van de concurrent.