Vervolgonderzoek naar beëindiging treinkaping De Punt

Er komt een aanvullend onderzoek naar de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977 bij De Punt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Er is sprake van een tussenvonnis, wat inhoudt dat de rechter nog niet over alle punten definitief heeft beslist.

De rechtbank zegt op dit moment onvoldoende gegevens te hebben om een oordeel te vellen over de vraag of twee treinkapers opzettelijk zijn gedood door mariniers, zoals de nabestaanden (de moeder en broers van twee kapers) stellen. Of dat er sprake is van zogeheten 'honest belief' van de mariniers, die in '77 in het heetst van de strijd hebben moeten opereren. Daarvoor moeten onder meer de betrokken mariniers worden gehoord, aldus de rechtbank.

Er zijn teveel witte vlekken in het dossier en het wreekt dat mariniers nooit een officiële verklaring hebben afgelegd, aldus de rechter.

In het vervolgonderzoek wil de rechtbank in ieder geval de mariniers verhoren die in de zogenaamde aanvalsgroepen 2 en 5 zaten. Tijdens de nieuwe verhoren zal vooral worden ingegaan op de omstandigheden in de trein, wat de mariniers tijdens hun aanval wel en niet hebben kunnen waarnemen en hoe zij de situatie op dat moment zelf hebben ingeschat. De identiteit van de mariniers wordt uit bescherming van hun persoonlijke levenssfeer afgeschermd.



Verjaring



De staat vond dat er in de zaak sprake was van verjaring, maar dat beroep vond de rechtbank vandaag 'onaanvaardbaar'. Volgens de rechtbank heeft de staat zelf nagelaten om goed onderzoek te doen.

Dat de rechter de verjaring van tafel heeft geveegd en nader onderzoek wil naar de beëindiging van de treinkaping voelt voor de nabestaanden als een voorlopige overwinning op de Nederlandse Staat. ,,De eerste drempel op weg naar de waarheid is genomen’’, reageert Marco Papilaja, neef van de omgekomen treinkaper Max Papilaja.

Ook advocaat Liesbeth Zegveld is blij met het tussenvonnis. ,,De Staat heeft een enorme tik op de vingers gekregen. Om deze zaak te kunnen laten rusten, moeten de nabestaanden informatie krijgen. As iemand wordt doodgeschoten hebben ze er recht op te weten wat er aan de hand is geweest.’’

Autopsierapport