Verwarring expert en rechter over recidive zedenmisdadigers

Computers zoeken naar zwakke plekken op spoor

8:07 ProRail gaat computers gebruiken om een beter beeld te krijgen van wisselstoringen, zelfmoorden, mensen op het spoor, verzakkingen en defecten. De spoorbeheerder heeft een enorme berg gegevens en soms is het ,,te complex of onverwacht'' om verbanden te ontdekken in die 'big data'.