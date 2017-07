Vier dagen eenzaamheid om boek af te maken, je moet alleen zijn

Ik heb nog vier dagen voor de grote vakantie begint, vier dagen voor ik zes weken tot stilstand gedwongen ben omdat mijn dochters Vier-op-een-Rij willen spelen en opheldering eisen over waarom de aarde rond de zon draait en niet andersom.



Het boek is eigenlijk al klaar, maar om zeker te zijn van mijn zaak zet ik het manuscript naast me neer en typ het woord voor woord over, als een kopiist die stiekem verbeteringen aanbrengt. Eén voor één neem ik elk van de zeventigduizend woorden nog eenmaal onder de loep. Pas in het overschrijven doorgrond ik de intuïties en verborgen drijfveren van het verhaal, pas nu heeft het kans om van een middelmatige een goede roman te worden.



Ik ben ervan overtuigd dat iedere schrijver diep van binnen weet dat hij eigenlijk een slechte schrijver is. Een goede schrijver is alleen hij die onverbiddelijk is voor de slechte schrijver in zichzelf, en hem meedogenloos onderdrukt.