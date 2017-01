Vier grote moskeeën sluiten deur tijdens gebed na aanslag Quebec

Alertheid

,,Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen hier in vrede te kunnen laten bidden,'' reageert Azzedine Karrat, de imam van de Essalammoskee in de Rotterdamse wijk Feijenoord. ,,Daarom is het belangrijk deze maatregel te nemen. Niet om angst in te boezemen. Daarentegen is alertheid wel noodzakelijk''.



In de Essalammoskee wordt vijf keer per dag gebeden. Vanochtend vroeg gebeurde dat nog wel omdat toen het spoedberaad nog moest plaatsvinden. Tussen de gebeden door is de moskee gewoon toegankelijk. ,,Normaal staan de deuren altijd wagenwijd open. Nu zijn ze dicht en hebben we de zeldzame omstandigheid dat er beveiliging is''.



De vrijdagpreek trekt doorgaans tussen de 1500 en 2000 bezoekers. Naar het zich laat aanzien zal ook die geen doorgang vinden. Karrat zegt dat merken dat mensen nogal eens twee dingen met elkaar verwarren. ,,Als moskee willen we geen ME of politie voor beveiliging aan de deur. Wel willen we veiligheid door middel van een duidelijk politiek standpunt. Ik wil wel graag duidelijk stellen dat de sluiting van de moskee voor het gebed geen paniekactie is.''



Door de Rotterdamse moskee wordt inmiddels hard gewerkt om de website up to date te krijgen. ,,We willen de mensen zo snel mogelijk optimaal inlichten over de maatregel''.



Bezorgd

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) gaf eerder vandaag al aan diep geschokt te zijn door de aanslag. ,,Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van moskeeën in Nederland en wij roepen de moskeeën op meer waakzaam te zijn richting de verkiezingen. Meer preventieve veiligheidsmaatregelen zijn de aankomende maanden gewenst", aldus woordvoerder Said Bouharrou.



De te nemen maatregelen zouden onder meer moeten bestaan uit camerabeveiliging en rondjes door de wijk, zo meldt Bouharrou. Komende maand presenteert de RMMN samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een convenant, waarin concrete tips staan voor moskeebezoekers om zich veiliger te voelen.