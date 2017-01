Op naar geluk

De eerste ontmoeting is op een verlaten atletiekbaan in de mist. José Brand, Frank van der Gaag, Tjitske Loeffen en Monique van Dorp staan er symbolisch klaar voor de start. Ze zijn de vier geluksvogels die zijn uitgekozen om een jaar lang te worden begeleid door David en Arjan. Na de oproep van deze gelukscoaches in dit magazine stuurden lezers enthousiast hun levensverhaal in en vooral de reden dat 2017 hún jaar moet worden. De vier winnaars krijgen het geluk niet cadeau. Ze moeten hard aan zichzelf werken. Afvallen, zelfverzekerder worden, dealen met het zwarte gat en een balans vinden tussen werk en privé.



Hun doelen klinken helder, ze willen hoe dan ook gelukkiger worden. Het pad daarnaartoe is nog vaag.



Onwennig en in de mist staan ze aan de start. Over 365 dagen moeten bij de finish vier blijere mensen staan. Zowel online als in dit magazine zullen José, Frank, Tjitske en Monique regelmatig terugkomen. Hoogtepunten en dieptepunten delen ze met de lezers. Bereiken ze wat ze willen met hulp van David en Arjan?