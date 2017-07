Vier tips voor een fantastische trouwdag

Ali B verklaarde op tv dat veel kinderen mij als vader zouden willen hebben. Ik denk dat mijn zonen daar heel anders over denken, maar Ali B zei dit naar aanleiding van een discussie op tv over de goedkeuring van het homohuwelijk in Duitsland. Toch zouden veel kinderen beter mijn man als hun vader kunnen hebben, want híj is de rots in onze familiebranding. Ik ben er dan ook trots op met hem getrouwd te zijn. In een land waar dat kan.

Quote Dat je in een intieme setting hardop zegt er voor elkaar te willen zijn, deed me veel Vroeger geloofde ik niet zo in het huwelijk voor homo’s. ,,Laat dat maar lekker over aan de heterootjes." Maar toen ik zeventien jaar geleden met mijn ‘allesie’ in een Franse tuin zat en twee van mijn liefste vrienden ten overstaan van familie en vrienden elkaar het jawoord zag geven, ging ik om. Dat je in een intieme setting hardop zegt er voor elkaar te willen zijn, deed me veel. ,,Dat wil ik ook!’’



Het werd in 2000 een fantastisch weekend met familie, getuigen en ceremoniemeesters, met als afsluiting een feest in Rotterdam. Duh! Waar anders?

Ik raad het iedereen aan. Lekker truttig trouwen en genieten van een dag die helemaal gaat over jullie samen.

Zal ik dan meteen ook even mijn trouwdagtips ertegenaan gooien? Ter lering ende vermaak?

• Nodig niet iedereen uit. Ga uit van het principe: je moet de gasten beiden kennen. Als dat niet zo is, dien je je sterk te maken voor die gasten. Dat leidt tot koddige discussies.

,,Waarom je volleybalteam?’’

,,Omdat ik daar al jaren mee speel.”

,,Maar ik ken ze niet.”

,,Had je een keer moeten komen kijken.”

,,Je had ze een keer mee kunnen nemen naar een tv-opname.”

,,En waarom het hele team? O, is dat geen elftal? Nou, zes is ook nog veel. Oké dan, maar zonder aanhang.”

Bij een goede motivatie komen ze in de genodigdenbak.

• Blijf tijdens de huwelijksdag te allen tijde bij elkaar. Dan maak je hetzelfde mee. Twee keer tijdens het feest las je een time-out in van tien minuten waarin je even uit elkaar gaat om met je moeder te praten of om jezelf voor te stellen aan een volleybalteam.

• Ga op tijd weg van je eigen feestje. Dat is altijd het hoogtepunt. Daarna zakt het misschien in, maar dan wel zonder jullie. Of het wordt misschien een nog groter feestje, maar dat hebben jullie dan godzijdank niet meegemaakt. In mijn Van der Valk-tijd, toen ik als student op bruiloften oberde, zag ik vaak dat aan het einde van het feest – als iedereen al naar huis was – de ceremoniemeester samen met een uitgeblust bruidspaar zelf de cadeaus nog in de auto aan het zetten was.

• De belangrijkste tip: spreek af dat je the day after met één persoon contact mag hebben en dat je daarna weer samen bent. Om van alles na te genieten.