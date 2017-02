Vierde arrestatie in zaak gestolen pups zorgboerderij

Nog niet zeker of dealer in Nijmegen flakka bij zich had

16:29 De politie Nijmegen-Zuid heeft dinsdag iets te enthousiast gemeld dat ze de eerste dealer in de 'zombiedrug' flakka had opgepakt. De dealer zit wel vast, maar het is nog volkomen onzeker of hij flakka bij zich had. „Vanmiddag hadden we als politie Nijmegen-Zuid de ’primeur’ om de eerste dealer van deze drug aan te houden”, liet de lokale politie-eenheid dinsdag op Facebook weten.