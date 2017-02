Vijf carnavalstips voor iedereen van boven de sloot

Begin de dag met een worstenbroodje. Of vier. De keuze in Brabant is reuze, maar de beste vind je (aldus Roy Donders) in Kruikenstad. Mosterd, curry of mayo erbij? Mag allemaal, zelf weten. ‘s Middags nog honger? Een bordje spaghetti bolognese is geen overbodige luxe. En ook in Brabant kun je gewoon kapsalon eten. Sla ook het avondeten niet over. Een biertje mag dan wel evenveel calorieën bevatten als een bruine boterham met kaas, echt zoden aan de dijk zal het niet zetten. Carnavalswoensdag wordt er traditioneel haring gehapt. Voor de liefhebbers.