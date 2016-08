Vijf gewonden door ongeluk op A1 bij Stroe

De bestuurder van de achterste auto is aangehouden voor verhoor. Hij zou te laat hebben gemerkt dat de auto voor hem 80 kilometer per uur reed, terwijl de maximum snelheid 130 kilometer per uur bedraagt. De bestuurder kon niet meer uitwijken en ramde de voorste auto, die in de berm belandde en over de kop sloeg.



De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Ede, schrijft de Barenveldse Krant. Vijf ambulances, twee brandweerwagens en een traumahelicopter rukten uit. De traumahelicopter werd voor aankomst geannuleerd. De VOA doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een rijstrook richting Amersfoort is afgesloten.