Vijf ton om mini-niertje verder te laten groeien

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging is nu om bloedvaten aan te sluiten en een afvoersysteem voor de urine te maken, zodat de kweeknier ook doet waar hij voor bedoeld is: het filteren van afvalstoffen uit het bloed. ,,Het droomscenario is dat een patiënt met ernstige nierschade in de toekomst zijn kweeknier kan bestellen en dat deze binnen een paar weken klaar is.''



De doorbraak kan ook uit een andere hoek komen. In Californië kweken onderzoekers nieren in levende varkens. De wetenschappers plaatsen in het embryo van een varken menselijke stamcellen, die moeten uitgroeien tot een menselijke nier. Maar hier zitten nog grote bezwaren aan.



Toezichthouders zijn bang dat de menselijke stamcellen zich niet beperken tot de groei van een nier, maar ook het brein van de varkens aantasten. ,,Een varken met een mensenbrein. Of dit gebeurt, weten we niet zeker, een mix tussen een mens en dier levert wel een moreel ethisch dilemma op'', zegt Rabelink. Ook zouden varkens virussen onder de leden hebben, die levensgevaarlijk voor mensen kunnen zijn.



Kruisen

In Nederland is het verboden om dier en mens te kruisen, maar de hoogleraar aan het LUMC houdt het Amerikaanse onderzoek scherp in de gaten. ,,Wat zij proberen in varkens, proberen wij in het lab. Je moet meerdere dingen proberen om vooruitgang te boeken."



Het duurt volgens de professor nog zeker twintig jaar voor de eerste kweeknier in de mens wordt getest.