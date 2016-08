Vissen met de staatssecretaris

Bij de ingang van het noordelijk havenhoofd stuiten we op een potige beveiliger van Crowd Support die ons vandaag - anders dan gebruikelijk - de toegang ontzegt. Het sportdorp naast het havenhoofd op het Scheveningse strand probeert illegale bezoekers op deze manier tegen te houden. Er mag maar één visser door. De journalist, de fotograaf en staatssecretaris Klaas Dijkhoff kunnen hoog of laag springen: ,,Regels zijn regels, al bent u de koningin.'' Dat relativeert. We druipen met onze hengels af naar een veel oudere ingang van de haven. Ook daar rust geen zegen op. De krabben knagen het aas eraf, er meldt zich geen vis tijdens het gesprek.



Bijna anderhalf jaar is Klaas Dijkhoff (35) staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het meest explosieve politieke dossier van de afgelopen jaren: vreemdelingenzaken. Regelmatig moet hij met zijn vuist op tafel slaan, maar zo'n akkefietje als met de bewaker vanochtend laat hem volkomen koud. De trendgevoelige exponent van een nieuwe politieke generatie oogt altijd laconiek als het even tegenzit. Ook privé. Zo houdt zijn scheiding van acht jaar geleden hem niet bezig, ,,Maar mijn voorgenomen huwelijk wel!''



Na zijn stormachtige entree op het ministerie na het vertrek van Opstelten en Teeven lijken de interne spanningen geweken.



Relativering is uw handelsmerk. Hoe werkt dat?

,,Voor mezelf als mens werkt dat goed, ik heb dat van mijn familie meegekregen. Het is een mentaliteit die zich doorvertaalt. Als levenshouding is het prettig, als iets niet zo lekker gaat zoals je zou willen. In de politiek werkt het ook, maar niet altijd: het is ook een risico. Op het ministerie werkt het vaak wel, maar in de Tweede Kamer willen mensen vaak niet de nuance horen. Dat snap ik ook wel. Politici willen laten zien dat het menens is. Maar in de politiek moet alle vormen van macht sowieso gerelativeerd worden. Het is functioneel als degene die de macht bekleedt, wordt bespot. Dan gaat de illusie niet domineren dat het allemaal om jou draait.''





Logo AD Volledig scherm © Gemma van der Heyden

Ziet u veel gebrek aan zelfrelativering in Den Haag?

,,Het is een risico voor iedereen in Den Haag. Het is de keerzijde van ergens helemaal voor gaan, je moet er een balans in vinden. Het is geen normaal bestaan. Als bewindspersoon raak je helemaal gehospitaliseerd als je niet oppast. Dat je voor een deur staat en denkt: waarom gaat die niet open? Maar je zult toch meestal zelf de klink naar beneden moeten doen.''



Hebben veel politici er last van?

,,In Nederland is het wat minder. Intern bij de VVD wordt het snel gecorrigeerd als iemand naast zijn schoenen loopt. Dat gaat heel speels. Als een collega een keer in het wekelijkse bewindspersonenoverleg een opmerking maakt waarvan ik denk: hoor je nou zelf wat je zegt, dan wordt dat meteen aangepakt. Als je alleen maar in internationale circuits zit en er worden rozenblaadjes uitgestrooid voor een minister, dan is dat niet gezond. Dan kom ik weleens mensen tegen waarvan ik denk: ze zijn vergeten waar het om draait, voor wie ze het doen.''



Vertrouwt u uw ambtenaren al een beetje?

,,Ha! Vertrouwt u uw ambtenaren al een beetje... Hoezo?''



De nieuwe politieke top heeft vorig jaar maart de oude er uitgegooid vanwege onvrede over ambtenaren van Veiligheid en Justitie. U werd niet vrolijk van schriftelijke wangedrochten die naar het parlement werden gestuurd.

,,Een brief komt er alleen maar als de minister of ik hem tekent. Als je zo binnenkomt als wij, is er maar één manier om het te doen slagen. Dat is door zelf met vertrouwen het voortouw te nemen. Daar hebben Ard (Van der Steur, red.) en ik ook extra in geïnvesteerd. We hebben begrip getoond dat ambtenaren zich afvragen wat er gaat gebeuren. Dat ze denken: wat zijn dat voor vogels. En wat er klopt van wat ze dat weekend in de krant hebben gelezen. Dan ga je in de slag en moet je dat samen opbouwen. Als je ergens binnenkomt, gaan dingen niet zo omdat ze eerst een geheime vergadering hebben gehad. Dat zijn patronen en je moet zelf daarin iets aangeven. Als ik drie keer zeg dat ik het zo wil, dan is het de vierde keer geregeld. De eerste fase is het basale vertrouwen, ben ik in een veilige omgeving? De volgende fase is: kan ik het helemaal loslaten? Dat gebeurde al vrij snel al met de asielcrisis. We moesten heel intensief samenwerken.''

Logo AD Volledig scherm © Gemma van der Heyden

U hebt een bijzondere discretionaire bevoegdheid: de uitgeprocedeerde asielzoeker kan zich tot u wenden in de hoop dat u uw hand over uw hart strijkt. Wat is uw lijn?

,,Het is geen wildcard, geen methode om het beleid te veranderen. Ik snap wel dat mensen daar een beroep op doen en die hoop nog hebben. Als ik geen discretionair besluit neem, wordt dat onmenselijk gevonden. Doe ik het wel, dan is het eerlijk. Maar het is per definitie niét eerlijk. De meesten zijn wel teruggegaan en hebben zich netjes aan de regels van onze overheid gehouden. Degene die mij een brief schrijft, heeft toch jarenlang tegen de samenleving gezegd: ik negeer jullie regels. En door dat maar lang genoeg te negeren, slaat de sfeer om. Dan is de redenering: als iemand hier zo lang ongezien kan zijn, dan zal die overheid wel wat fout hebben gedaan. Maar Nederland is geen politiestaat. Het is voelt voor mij nooit als iets eerlijks, om die bevoegdheid te gebruiken.''



Wanneer doet u het wel?

,,Als ik een kafkaëske situatie zie, dan ga ik discretionair. Of als het een heel theoretische zaak is. Het is bijna altijd een zaak waarin terugkeer al veel eerder had gekund.''



U surft met uw portefeuille op de golven van de woelige tijdgeest.

,,Het is overal onrustig, niet alleen in Nederland. We hebben in Nederland onze vrijheid hard bevochten. Ik zal niet zeggen dat we een gaaf land zijn, maar wel een goed land. Maar tegelijk zie je de komst van het jihadisme. Iets wat voor mensen, ook soms mensen die hier geboren zijn, kennelijk aansprekender is dan onze vrijheid. Daar moeten wij veel weerbaarder in zijn en uitleggen waarom wij wat anders vinden. Alleen maar zeggen tegen iemand die gek is: waar jij nu in gelooft en bereid bent voor te sterven, dat deugt niet. Dat is geen overtuigend verhaal. Dan moet je beter kunnen uitleggen waarom het zo is wat wij vinden. En dan helpt het ook niet heel bangig te gaan zitten zijn. Te denken van: we zijn hier vrij maar we weten dat de ruimte steeds kleiner wordt.''