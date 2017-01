Vitesse door zege op Feyenoord naar halve finale KNVB-beker

Vitesse begon met Marvelous Nakamba in de basis. De middenvelder uit Zimbabwe keerde woensdag pas terug van de Afrika Cup, maar moest door de schorsing van Navarone Foor en het vertrek van Sheran Yeini (transfer naar Maccabi Tel Aviv) wel aan de aftrap beginnen. Aan de andere kant spaarde Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst routinier Dirk Kuijt.



In de aantrekkelijke wedstrijd kreeg Maikel van der Werff in de 13de minuut al de eerste kans. De centrale verdediger haalde hard uit, maar Feyenoord-doelman Brad Jones keerde het schot in de korte hoek. Vijf minuten later was Steven Berghuis voor de bezoekers uit Rotterdam dicht bij de openingstreffer. Zijn vrije trap werd door keeper Eloy Room uit de kruising getikt.



Guram Kashia brak vervolgens al snel in de tweede helft de wedstrijd open. De aanvoerder van Vitesse kon na een dekkingsfout bij Feyenoord vrij inkoppen uit een corner: 1-0. De thuisploeg verdubbelde na een uur spelen de marge na een vlotte aanval via Milot Rashica en invaller Nathan. Adnane Tighadouini kon na het schot van Ricky van Wolfswinkel de rebound binnen schieten: 2-0.



Daarmee was de wedstrijd beslist. Feyenoord werd ondanks de aanvallende wissels nauwelijks meer gevaarlijk. Alleen de vechtende Feyenoord-supporters zorgde nog voor de nodige opwinding.



Door de zege gaat Vitesse later op de avond samen met Cambuur, AZ en Sparta in de koker voor de loting. De halve finales zullen gespeeld worden op dinsdag 28 februari, woesdag 1 maart en/of donderdag 2 maart.



Vitesse - Feyenoord (0-0)

55. Kashia 1-0, 60. Tighadouini 2-0.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

Gele kaart: Van der Werff, Rashica, Leerdam (Vitesse). Berghuis, Elia, Botteghin (Feyenoord).

Toeschouwers: 15.673

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruijwijk; Calor (46. Nathan), Nakamba, Baker; Rashica (89. Miazga), Van Wolfswinkel, Tighadouini.

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, Tapia, Gustafson (71. Kuijt); Berghuis, Jörgensen, Elia (71. Basacikoglu).