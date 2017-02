Vitesse heeft geen kind aan zwak ADO Den Haag

DEN HAAG - Vitesse boekte vrijdagavond een simpele 0-2 zege op ADO Den Haag dat op eigen veld amper weerstand bood. Zonder zelf groots te spelen had de ploeg van Henk Fräser de buit voor de pauze al binnen. Vitesse en ADO schotelden vrijdagavond een weinig spectaculaire eerste helft voor. De Haagse trainer Zeljko Petrovic begroette vlak voor de transferdeadline nog vijf versterkingen. Met Abel Tamata, Guyon Fernandez, Donny Gorter, Randy Wolters en Abdenasser El Khayati moest hij het tij in de Hofstad gaan keren. Fernandez, El Khayati en Wolters stonden meteen aan de start, maar zagen Vitesse voor rust al toeslaan. Na 29 minuten scoorde Adnane Tighadouini met de eerste gerichte doelpoging van Vitesse de 0-1. Niet veel later omzeilden de Arnhemmers de Haagse buitenspelval. Nathan speelde met een steekpass Kelvin Leerdam vrij. Die bleef rustig en bediende Ricky van Wolfswinkel. De spits tekende in een leeg goal voor zijn tiende doelpunt van dit seizoen: 0-2 Ook in de tweede helft viel er weinig te genieten in Den Haag. Vitesse controleerde eenvoudig de wedstrijd tegen het onmachtige ADO. Daar veranderde ook de ingevallen Haagse debutant Donny Gorter (zoon van oud-Vitessenaar Edwin Gorter) en Mike Havenaar niets aan. De voormalige Vitesse-spits keerde terug bij ADO na lang blessureleed. Vitesse stichtte nog wat gevaar met schoten van Milot Rasica, Tighadouini en invaller Navarone Foor maar de Arnhemmers geloofden het verder wel. De bij Vitesse op huurbasis teruggekeerde Kevin Diks bleef negentig minuten op de bank. Door de 0-2 winst boekte Vitesse de eerst zege in de hofstad in bijna vier jaar. Op 16 maart 2013 zorgden Wilfried Bony (met twee goals), Marco van Ginkel en de huidige ADO-spits Mike Havenaar destijds voor een klinkende 0-4 zege. ADO Den Haag-Vitesse 0-2 (0-2) 29. Tighadouini 0-1, 31. Van Wolfswinkel 0-2. Gele kaarten: Wolters, Gorter, Kanon (ADO Den Haag). ADO Den Haag: Setkus; Ebuehi, Beugelsdijk, Meissner, Kanon; Trybull (46. Gorter), El Khayati (60. Duplan), El Mahdioui; Schaken, Fernandez (70. Havenaar), Wolters Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Nathan (87. Miazga), Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini (77. Foor).

Trainer Henk Fraser van Vitesse neemt Kevin Diks vrijdag mee naar Den Haag voor de uitwedstrijd tegen ADO. De twintigjarige verdediger is als huurling weer terug bij de club uit Arnhem, die Diks een half jaar geleden had verlaten voor Fiorentina. De rechtsback krijgt echter amper speeltijd in Florence en hoopt in het bekende geel-zwart weer ritme te kunnen opdoen.



Vitesse heeft Diks voor een half jaar gehuurd van Fiorentina, waar hij tot medio 2021 onder contract staat. De verdediger moet in Arnhem de concurrentie aangaan met Kelvin Leerdam. Voor Alexander Büttner, ook terug op het oude nest, komt de wedstrijd tegen ADO Den Haag nog te vroeg. De linksback kampt met een trainingsachterstand. ,,Hij is wel op de goede weg'', aldus Fraser.



De trainer van Vitesse treft vrijdag in Den Haag de ploeg die hij de afgelopen 2,5 jaar onder zijn hoede had. ,,Makkelijk wordt het zeker niet. Op papier is dit juist een moeilijk duel'', zei Fraser. ,,Nu moeten we laten zien dat we ook daadwerkelijk stappen hebben gemaakt."