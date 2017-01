Vitesse stevig in de subtop na zwaarbevochten zege op AZ

ARNHEM - Vitesse is in 2017 nog ongeslagen. Met de zwaarbevochten 2-1 zege op AZ meldt de Arnhemse club zich nadrukkelijke in de subtop. Het loodzware programma in januari heeft de equipe van Henk Fraser naast de halve finale van de beker ook nog 7 punten opgeleverd.

Vitesse en AZ begonnen flitsend aan hun duel. Na 3 minuten trof Ben Rienstra voor de Alkmaarders al de lat. Waar die kans jammerlijk werd gemist, sloeg Lewis Baker aan de andere kant wel toe. De Engelsman mikte na 10 minuten van afstand gericht in de hoek: 1-0.



Vitesse en AZ hielden elkaar daarna in evenwicht. De Arnhemmers waren wel gevaarlijker en gaven geen kans meer weg. In de slotfase van de eerste helft ontsnapte AZ-spits Wout Weghorst aan rood. Arbiter Kamphuis gaf voor een elleboogstoot slechts een gele kaart.Vlak na rust kwam Vitesse op 2-0. Nathan strafte een communicatiefout tussen doelman Rochet en Rens van Eijden af. De keeper liet de bal daarbij lopen, zodat de Braziliaan een leeg doel trof.



De wedstrijd was daarmee niet gespeeld, want AZ kwam na 64 minuten terug tot 2-1. Doelman Eloy Room redde in eerste instantie nog op een inzet van Fred Friday, maar in de rommelige situatie daarna kreeg Guram Kashia de bal ongelukkig tegen zijn hoofd. Die verdween daarmee in eigen doel.



Met die stand werd de slotfase ongemeen spannend in GelreDome. AZ ging hartstochtelijk op zoek naar de gelijkmaker, Vitesse kreeg ruimte in de counter. Uiteindelijk overleefde de Arnhemse formatie. Met de 2-1 verkleinde de Gelderse club het gat naar Heerenveen, AZ en FC Utrecht.



Vitesse-AZ 2-1 (1-0)

10. Baker 1-0, 51. Nathan 2-0, 64. Kashia 2-1 (eigen doelpunt)

Gele kaarten: Leerdam, Baker, Zhang (Vitesse), Van Eijden, Weghorst, Haps (AZ)

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Nathan (78. Miazga), Baker; Rashica (70. Zhang), Van Wolfswinkel, Tighadouini.

AZ: Rochet; Johansson, Van Eijden, Wuytens, Haps; Seuntjens (46. Bel Hassani), Luckassen, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst (46. Friday), Dos Santos (54. Garcia).