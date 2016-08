Vloer bezaaid met geld na plofkraak Albert Heijn

,,We onderzoeken nu wat er gebeurd is en bestuderen onder meer camerabeelden", vertelt een woordvoerder van de politie. Hij verzekert dat er geen sprake is geweest van een onveilige situatie voor omwonenden, omdat er geen woningen boven of direct tegen het pand zitten.



Op de eerste videobeelden die bekeken zijn, zou te zien zijn dat ze geld van de grond hebben geraapt. De automaat zelf is volledig verwoest en inkt en geldcassettes liggen over de vloer verspreid. De technische recherche rondde omstreeks 07.30 uur het sporenonderzoek af.



Ravage

Rianne Rovers, franchise-onderneemster en eigenaar van de Albert Heijn, is geschrokken van de plofkraak. ,,Ik werd vannacht wakker gebeld vanwege een alarm", vertelt Rovers. ,,Het is een ravage. Er ligt vooral veel glas, inkt en ook stof. Blijkbaar komt er bij zo'n plof ook veel stof vrij."



Op camerabeelden is volgens haar te zien hoe de daders via een ruit het pand binnenkwamen. ,,Vervolgens hebben ze iets met slangen aangesloten op de automaat en deze laten ontploffen.",,Onze eerst zorg is dat het zo veilig mogelijk is voor de klanten. We gaan sowieso open, maar moeten nog veel opruimen. Dat is ons eerste probleem." Rovers hoopt dat de supermarkt tussen 08.00 en 08.30 uur gewoon de deuren kan openen. ,,Althans, 'gewoon'. Ik zal vandaag heel veel papier- en verzekeringswerk moeten regelen."



Doelwit

De pinautomaten van ING in de Albert Heijn lijken in Brabant vaker doelwit van criminelen te zijn. Vorig week gebeurde dat in Vught en eerder bij automaten in onder meer Waalwijk, Reusel en Berkel-Enschot.