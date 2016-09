VN: verkiezingsbeloften Wilders zijn grotesk

Steekproef RIVM naar C8: Wat hangt ons nu weer boven het hoofd?

5 september In Sliedrecht is vanavond de steekproef begonnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar C8 in het bloed van direct omwonenden van de fabriek Chemours in Dordrecht. Daarvoor worden 650 willekeurige mensen uitgenodigd. ,,Ik geloof niet dat ik veel C8 in me heb. Maar ik wil het zeker weten.''