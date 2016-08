Voetballende jongen beschoten in Uden

Het slachtoffer is in totaal twee keer beschoten. De eerste keer werd de jongen niet geraakt, maar bij de tweede keer werd zijn been geraakt. De politie weet nog niet of het gaat om een luchtdrukpistool of een vuurwapen en doet ter plekke onderzoek. De politie heeft tot nog toe geen aanwijzingen dat de jongen bewust is neergeschoten.



Aanhouding

Vlak na de schietpartij heeft de politie een persoon aangehouden in een appartement in de buurt. Deze persoon zou de schutter zijn en van bovenaf op het voetbalveldje hebben geschoten.