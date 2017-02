Voetballertje (10) verkoopt te weinig lootjes en mag nooit meer meespelen

Aydin C. zwijgt ook tijdens laatste zitting

15:20 Het OM deed vanochtend tijdens de laatste zittingsdag in het megaproces tegen vermeend afperser Aydin C. pogingen om het pleidooi van C.'s advocaten op alle punten van tafel te vegen. Die beweerden eerder dat het zomaar eens zou kunnen dat ene Murat de dader is in de grootschalige afpersingszaak via internet en niet C. De 38-jarige Tilburger zelf liet de kans lopen om nog iets te zeggen over de zaak tegen hem.