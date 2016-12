'Vogelgriep blijft terugkeren'

Nederland kampt met de zwaarste uitbraak van vogelgriep in jaren. In één maand tijd dook het zeer besmettelijke en dodelijke virus van het type H5N8 op bij negen bedrijven, ruim 700.000 kippen en eenden zijn sindsdien geruimd. De meest recente besmetting werd vastgesteld op Eerste Kerstdag, op een bedrijf in Zoeterwoude. De vraag die de hele sector bezighoudt is of het einde van de griepgolf in zicht is. ,,Een paar dagen is er nu goddank geen besmetting vastgesteld", zegt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP). ,,Maar iedereen houdt nog steeds zijn hart vast."



De aantallen geruimde vogels halen het niet bij het rampjaar 2003, toen een derde van de Nederlandse pluimveestapel werd vernietigd. Maar sindsdien was het meermaals raak. In 2006 en 2011 dook de vogelgriep opnieuw op, zij het destijds op kleine schaal en in een milde variant. In 2014 was er een uitbraak van H5N8 op bedrijven in Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel. En nu, twee jaar later, dus opnieuw.



Structureel

Daar zal het niet bij blijven, waarschuwen onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research, dat in opdracht van de overheid besmettingen met de ziekte aviaire influenza of klassieke vogelpest vaststelt. ,,Op dit moment zijn er problemen bij pluimvee met het HPAI H5N6 virus in Azië en het zou ons niet verbazen als wij daar in 2017 en/of 2018 mee te maken krijgen door introductie van dit virus via trekvogels", stelt het instituut tegen deze krant. ,,Het lijkt er dus inderdaad op dat vogelgriep structureler wordt."