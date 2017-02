Volle zalen documentaire over spirituele reis Nederlands gezin

VIDEOZe lieten alles achter zich, Rolf Winters, Renate Heinen en hun drie kinderen, voor een spirituele reis. De documentaire Down to earth trekt nu al maanden volle zalen.

Veertien weken in de top 30 van best bezochte films in Nederland. Honderdduizend bezoekers in nog geen vier maanden tijd. Het is een ongekend succes voor een Nederlandse documentaire; een genre dat in de wereld van de cinema vrijwel nooit een grote hit wordt. ,,We zijn er zelf ook nog steeds beduusd van,'' zegt Rolf Winters.

Volledig scherm Het gezin van Rolf en Renate reisde de wereld over op zoek naar 'Keepers of the earth.' © Still

Het verhaal van Winters en zijn gezin raakt duidelijk een gevoelige snaar, is de enige verklaring die Winters zelf kan bedenken. Vijf jaar lang reisde hij met vrouw en kinderen van toen 6, 7 en 10 jaar oud de wereld over. Op zoek naar wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Een opmerkelijke stap voor iemand die als leiderschapsconsulent in het zakenleven zo succesvol was dat hij op het punt stond om financieel onafhankelijk te zijn. ,,Maar dat succes zorgde er juist voor dat we terug wilden naar de basis. We vroegen ons af wat wij nu echt bijdragen aan de wereld waarin onze kinderen opgroeien.''

Levensvisie

Volledig scherm Filmbeelden uit de documentaire Down to Earth. © Still Winters en zijn vrouw gaan op zoek naar een andere levensvisie. Om helemaal los te komen van het Westerse leven, verkopen ze al hun bezittingen en trekken ze zich terug in de bossen van het Amerikaanse Upper Michigan. Daar leven ze met de indianen en ontmoetten ze na drie jaar Nowaten, een medicijnman die later een belangrijke hoofdpersoon in de film zal worden.

,,Hij maakte zo'n diepe indruk en vertelde ons zoveel wijsheden. We vonden dat dit niet verloren mocht gaan,'' zegt Winters. Mensen zoals Nowaten moeten er toch meer zijn, beseffen Winters en zijn vrouw al snel. Het gezin besluit de hele wereld af te reizen op zoek naar deze zogenoemde Keepers of the Earth; medicijnmannen, stamhoofden en andere wijzen die in verbinding staan met de aarde. Maar vindt deze mensen maar eens. Ze leven vaak op de meest afgelegen plekken in de wereld. Als het dan lukt bij ze op bezoek te gaan, moet het gezin ze nog zover krijgen dat ze op camera willen vertellen hoe zij tegen de wereld aankijken.

,,Achteraf was het een gouden greep om dit niet met een cameraploeg te doen, maar alleen met ons gezin,'' zegt Winters. ,,Daardoor werden we sneller opgenomen in de gemeenschappen en leefden we echt met de mensen samen.''

Diepe indruk

Winters en zijn vrouw spreken zeventien Keepers of the Earth. Hun verhalen maken stuk voor stuk diepe indruk en verandert het leven van Winters voorgoed. ,,Ik heb veel meer vertrouwen gekregen dat je niet alles hoeft te bedenken in het leven. Het gaat erom wat je ervaart. Ik ben zorgvuldiger geworden met relaties. En denk minder in concepten.''