'Rechter buigt zich over voorarrest Haagse rappers in Suriname'

Oud VVD-politicus Henk Koning (83) overleden

3 januari Voormalig VVD-politicus Henk Koning (83) is op oudejaarsdag overleden. Dat heeft een woordvoerder van de partij laten weten. Koning was gedurende zijn tijd in de politiek onder meer Tweede Kamerlid, president van de Rekenkamer en drie maal staatssecretaris.