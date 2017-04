Victor Muller vrijgesproken in Zweden

Advies: 'Neem pas in 2019 besluit over nieuwe rol NS'

18:10 Het is beter om pas over twee jaar een besluit te nemen over een andere rol voor de Nederlandse Spoorwegen. Grote veranderingen op het spoor moeten sowieso stapsgewijs gebeuren, stelt een onderzoekscommissie vast in het rapport ‘Kiezen voor een goed spoor’ dat vanmiddag is verschenen.