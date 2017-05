Voortijdig einde strandfeesten Bloemendaal vanwege rellen

NEC degradeert naar eerste divisie

20:59 NIJMEGEN - NEC speelt in het seizoen 2017/18 in de eerste divisie. De Nijmegenaren konden zondagmiddag in de eigen Goffert de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de nacompetitiefinale tegen NAC bij lange niet niet meer repareren. NEC werd na rust zelfs vernederd: 1-4. Door dat resultaat degradeert de Gelderse club na twee jaar uit de eredivisie.