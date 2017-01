Voortzetting rechtszaak Volkert van der G. op maandag

In hoger beroep zeven jaar cel en tbs voor familiedrama Reek

15:00 De 45-jarige man uit Reek die zijn vrouw doodstak en zijn zoontje ernstig verwondde, is door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Dat is meer dan de vier jaar cel en tbs waartoe de rechtbank hem eerder veroordeelde. De man raakt in april 2013 plotseling bezeten door moordlust, een paar uur voor hij met zijn gezin op vakantie naar Frankrijk zou gaan.