Vrachtwagen met 7000 liter drugsafval op vluchtstrook

Video Peiling vier in Heemskerk: Taai gevecht tussen PVV, CDA en D66

19:33 Nee, het is geen statistiek. Nee, het is geen wetenschap. En het is ook geen voorspellende octopus. Maar Heemskerk komt elk jaar wel heel dicht in de buurt van de landelijke uitslag. Dus hebben we er zelf een stembus neergezet. Onze verslaggevers vragen alle kiezers na het stemmen om anoniem aan te geven naar welke partij hun stem ging. Gedurende de dag geven we updates over de 'uitslag'.